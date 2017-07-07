中央氣象局 大陸主要城市天氣預報中央社 (2017-07-07 17:30)
發布時間：１０６年 ７月 ７日１６時３０分 有效時間： ８日０時起至２４時
預報分區 天氣 氣溫(攝氏)
＊廣州 陰天 ２５ － ３１
＊香港 雷雨 ２８ － ２９
＊福州 雨天 ２６ － ３４
＊昆明 陰天 １９ － ２３
＊重慶 雨天 ２５ － ２９
＊武漢 陰天 ２６ － ２６
＊南昌 雨天 ２７ － ３１
＊杭州 雨天 ２７ － ３４
＊上海 陰天 ２８ － ３４
＊南京 雨天 ２７ － ３１
＊青島 雨天 ２４ － ２８
＊北京 晴天 ２２ － ３３
＊開封 陰天 ２４ － ３６
＊西安 陰天 ２４ － ３６
＊瀋陽 晴天 ２４ － ３３
＊蘭州 陰天 １６ － ２８
＊海口 雨天 ２６ － ３３
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