中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）中央社 (2017-07-07 17:29)
發布時間：１０６年 ７月 ７日１６時３０分
＊巴士海峽 ８日 偏東轉東南風 ４至５雷雨區陣風８級下午轉４級以 下雷雨區陣風８級 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷 雨 ９日 東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部 陣雨或雷雨 １０日 東南轉偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級晨轉４至５ 雷雨區陣風８級下午再轉４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨
＊廣東海面 ８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 大浪轉中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 １０日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨
＊東沙島海面 ８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 １０日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級下午轉４級以下雷雨 區陣風８級 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨
＊中西沙島海面 ８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 １０日 偏南轉東南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨
＊南沙島海面 ８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 中浪轉小浪 多雲 局部陣雨或雷雨 １０日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部陣 雨或雷雨
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