發布時間：１０６年 ７月 ７日１６時３０分



＊臺灣北部海面 ８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級上午轉５至６雷雨區 陣風９級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ５至６雷雨區陣風９級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 １０日 偏南風 ５至６陣風８級 中浪轉大浪 多雲局部陣 雨



＊臺灣東北部海面 ８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 中浪轉小浪 多雲 局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部陣 雨或雷雨 １０日 偏南風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級上午再 轉４至５陣風７級 小浪轉中浪再轉小浪 多雲局部 陣雨



＊臺灣東南部海面 ８日 偏南轉東南風 ４至５雷雨區陣風８級晨轉４級以下 雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 東南轉偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 小浪 多 雲局部陣雨或雷雨 １０日 偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４至５陣風７級 小 浪 多雲局部陣雨



＊臺灣海峽北部 ８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級下午轉４級以下雷雨 區陣風８級 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 偏南轉西南風 ４級以下雷雨區陣風８級上午轉４至 ５雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １０日 西南轉偏南風 ４至５陣風７級 小浪 多雲局部陣 雨



＊臺灣海峽南部 ８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級晨轉４級以下雷雨區 陣風８級 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級晚轉４至５雷雨區 陣風８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 １０日 偏南風 ４至５陣風７級 小浪 多雲局部陣雨