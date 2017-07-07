發布時間：１０６年 ７月 ７日１６時３０分 有效時間：自 ７月 ８日 ０時起至 ７月１０日２４時止



＊黃海南部海面 ８日 西南轉偏南風 ４至５雷雨區陣風８級下午轉５至６ 雷雨區陣風９級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨 有霧 ９日 偏南風 ５至６雷雨區陣風９級晨轉４至５雷雨區陣 風８級下午再轉５至６雷雨區陣風９級 中浪轉大浪 多雲時陰局部陣雨或雷雨有霧 １０日 偏南轉西南風 ５至６雷雨區陣風９級上午轉６至７ 雷雨區陣風１０級 大浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊花鳥山海面 ８日 偏南風 ５至６陣風８級晨轉５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧 ９日 偏南風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲 局部陣雨或雷雨有霧 １０日 偏南風 ５至６雷雨區陣風９級晨轉６至７雷雨區陣 風１０級下午再轉５至６雷雨區陣風９級 中浪至大 浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊浙江海面 ８日 偏南風 ５至６陣風８級晨轉５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧 ９日 偏南風 ５至６陣風８級下午轉６至７陣風９級 中 浪至大浪 多雲局部陣雨有霧 １０日 偏南轉西南風 ６至７陣風９級晨轉６至７雷雨區陣 風１０級下午再轉５至６雷雨區陣風９級 中浪至大 浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊東海北部海面 ８日 偏南風 ５至６陣風８級晨轉５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧 ９日 偏南風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲 局部陣雨或雷雨有霧 １０日 偏南轉西南風 ５至６陣風８級晨轉６至７陣風９級 大浪 晴時多雲



＊東海南部海面 ８日 偏南風 ５至６陣風８級 中浪至大浪 多雲局部陣 雨 ９日 偏南風 ５至６陣風８級 中浪至大浪 多雲局部陣 雨 １０日 偏南轉西南風 ５至６陣風８級晨轉６至７陣風９級 下午再轉５至６陣風８級 中浪至大浪 晴時多雲