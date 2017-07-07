發布時間：１０６年 ７月 ７日１６時３０分



＊高雄枋寮沿海 ７日 東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 東南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高約１公尺 小浪 晴時多雲



＊枋寮恆春沿海(含琉球嶼) ７日 東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊鵝鑾鼻沿海 ７日 東南轉偏東風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１ 公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 偏東風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 偏東轉東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１ 公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊成功臺東沿海 ７日 偏南轉西南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１ 公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 西南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 西南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊臺東大武沿海 ７日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 偏南轉偏北風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１ 公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 偏北風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊綠島蘭嶼海面 ７日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 偏南轉東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１ 公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊花蓮沿海 ７日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小 浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小 浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小 浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊金門海面 ７日 偏南轉西南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高１至 ２公尺 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 西南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 西南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊馬祖海面 ７日 偏南轉西南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高約１公 尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 西南轉偏南風 ４至５雷雨區陣風８級下午轉５至６ 雷雨區陣風９級 浪高１轉２公尺 小浪轉中浪 多雲局部陣 雨或雷雨 ９日 偏南風 ５至６陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至 中浪 多雲時晴