發布時間：１０６年 ７月 ７日１６時３０分 有效時間：自 ７月 ７日１８時起至 ７月 ９日２４時止



＊釣魚台海面 ７日 偏南風 ４至５陣風７級 浪高２轉１公尺 中浪轉 小浪 晴時多雲 ８日 偏南風 ４至５陣風７級晨轉４至５雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 晴 時多雲



＊彭佳嶼基隆海面 ７日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高１轉２公尺 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊宜蘭蘇澳沿海 ７日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小 浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小 浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊新竹鹿港沿海 ７日 西南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小 浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 西南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小 浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 西南風 ４至５陣風７級 浪高１轉２公尺 小浪轉 中浪 多雲局部陣雨



＊澎湖海面 ７日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級晚轉４級以下雷雨區 陣風８級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷 雨 ８日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲時晴



＊鹿港東石沿海 ７日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級晨轉４級以下雷雨區 陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊東石安平沿海 ７日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級晨轉４級以下雷雨區 陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊安平高雄沿海 ７日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級晚轉４級以下雷雨區 陣風８級 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷 雨 ８日 偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ９日 偏南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高約１公尺 小浪 晴時多雲