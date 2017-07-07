中央氣象局氣象報告中央社 (2017-07-07 17:28)
１０６年７月７日１７時０分發布 ７月７日１４時天氣概況：
一、天氣特報： 請參照本局發布之最新豪(大)雨特報。
二、高氣壓１０１８百帕，在北緯２５度，東經１３６度 ，即在日本南方海面，中心近似滯留。
三、明（８）日臺灣各地及馬祖大多為多雲到晴的天氣， 白天氣溫偏高；臺灣東部、東南部地區及澎湖、金門有局部短 暫陣雨或雷雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大 雨發生的機率。
四、黃海南部有局部霧，請注意。
五、海上強風特報： １、明（８日）上午起臺灣北部海面平均風力將增強至６級， 雷雨區最大陣風９級，船隻請注意。 ２、花鳥山海面、浙江海面及東海平均風力可達６級，雷雨區 最大陣風８至９級，船隻請注意。明（８日）下午起黃海南部 平均風力將增強至６級，雷雨區最大陣風９級，船隻請注意。
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