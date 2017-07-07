（中央社記者黃名璽東京7日專電）日本的台灣新聞社及台日文化交流基金共同主辦的「日本台灣祭2017」，今天請到台北霞海城隍廟月下老人來跟日本結緣，加上台灣美食攤位林立，成功征服櫻花妹的胃和心。



今天是日本七夕，在東京上野公園舉行的「日本台灣祭2017」便以結緣為主題，請來位於台北迪化街霞海城隍廟的月下老人，並由霞海城隍廟工作人員親自指導櫻花妹參拜祈求良緣。



除了月下老人，現場也有約30個美食攤位，包括台灣各地知名小吃。



中華民國駐日代表謝長廷致詞時說，這次台灣祭的主題就是結緣，從台灣來的月下老人，也隨台北迪化街跟上野阿美橫丁締結姊妹商圈來跟大家結緣。



他希望大家透過享用會場攤位的台灣美食，能親自到台灣觀光體驗台灣之美。



台北霞海城隍廟事務長張富鈞表示，這次獲邀請月下老人到東京，讓這裡的善男信女參拜，感受一下台灣霞海城隍廟月下老人的「威力」。



張富鈞說，這尊月下老人是第一次到東京，但之前已到過日本沖繩和靜岡兩次。



現場不少日本女性就在霞海城隍廟工作人員指導下，按步驟向月下老人祈求良緣。



1位日本女性受訪說，她點了粽子跟小籠包，因為曾經到台灣觀光，所以會講簡單的中文，並用中文說「很好吃」、「我喜歡台灣」。



另1位日本女性說，她點了小籠包，內餡充滿肉汁，趁熱吃非常好吃。雖然今天東京氣溫逾攝氏30度，就算是炎熱的天氣也要吃，「不會輸給天氣，要充滿活力過完今天」。



另外兩位一同參觀台灣祭的日本女性說，「今天是為了台灣美食而來」，其中1人點了小籠包跟蚵仔煎，另1人點了台灣拌麵。



雖然兩人都沒有到過台灣，但也能用中文說「好吃」。



小籠包作為台灣知名美食魅力不減，幾乎人手一份；而蚵仔煎、麵線、蛋餅、魯肉飯等小吃，也獲得不少日本人的青睞。



雖然今天不是假日，但因為現場表演活動滿檔，仍吸引不少人潮駐足；台灣祭活動將持續到9日。1060707