(中央社記者邱俊欽桃園7日電)桃園市政府衛生局今天證實，一名71歲女性出現發燒、疲倦、頸部僵硬、認知退化，經治療觀察後，證實為日本腦炎病例，也是桃園市今年感染日本腦炎的首例。



衛生局下午表示，這起桃園市日本腦炎首例的患者，為家住桃園區71歲女性。女子在6月20日出現發燒、疲倦等症狀，經家人送往醫院急診後，當日轉診至台北某醫學中心急診就醫並住院治療。



經過醫院抽血及腦脊椎液檢驗，在昨天確診為日本腦炎，目前個案因腦炎症狀未改善，仍持續住院治療中，但同住家中的丈夫並無不適症狀。



衛生局已連續兩日針對個案居住地附近環境調查，個案住家及活動地皆無日本腦炎病媒蚊孳生的高風險環境，但是這名女子曾經在6月11日到13日潛伏期內，曾前往台南、高雄及屏東旅遊，防疫單位也將密切調查。



衛生局表示，桃園市在近2年來並無日本腦炎病例，不排除個案是在旅遊期間遭感染，衛生局已針對個案住家戶及活動地附近，進行捕蚊調查與防疫措施，呼籲民眾無需恐慌。1060707