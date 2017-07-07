蘇花改蘇澳至東澳通車在即 公路總局先改善這6路段NOWnews今日新聞 (2017-07-07 16:58)
蘇花公路改善工程蘇澳至東澳路段，交通部公路總局預估今年底至明年初可達到通車標準；公路總局表示，因應蘇花改通通車後對蘇澳地區交通造成衝擊，陸續進行車道重新配置及號誌時制調整等改善措施，預計假日尖峰平均每輛車停等時間可減至少 30 秒，配合路線分流疏導措施，降低蘇花改通車後產生的交通影響。
配合蘇花改蘇澳至東澳段通車在即，公路總局先前針對蘇澳地區進行車流模擬分析，預估每日單向將增加 400 至 2,600 輛小客車，屆時可能會造成蘇澳地區 6 處易壅塞路口，公路總局為減少蘇花改通車後交通衝擊，針對易壅塞路口提前進行號誌號誌時制重整、交通動線調整、增設路側交控設施等措施。
這次改善路段及措施包括海山西路增設左轉車道，東澳隧道出口配置左右轉車道，蘇港路調整為雙向6車道，蘇澳地磅站前線行調整供大客車優先，移山路增加右轉車道及台2線南向增加左轉車道，台2線蘇濱路增加左轉車道。
公路總局副總工程司李忠璋指出，6處易壅塞路口未改善前，平均每輛車停等時間約47至140秒，經過號誌調整、路線分流等措施後，預估平均每輛車停等時間可以降到100秒。
李忠璋說，蘇澳地區道路改善，動線與號誌調整是短期紓解塞車的措施，中長期還是以國道5號蘇澳端銜接台9線為目標，目前高公局正在進行可行性研究評估，後續還有環評及相關工程建設，若順利串連起國5與蘇花改道路，屆時會再重新檢討調整行車動線。
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