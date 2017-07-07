▲抽香菸跟抽巧克力的差別。（圖／翻攝自Legal Lean）

美國佛羅里達奧蘭多的一家公司推出了他們的新產品，能夠用鼻子吸的巧克力鼻菸，並宣稱可以達到類似能量飲料的「正面能量」與「安定情緒」的效果。

公司創辦人Nick Anderson表示，他在歐洲接觸到一些當地巧克力的流行風氣之後，產生了開發新產品的想法，試圖做出同樣具有典型能量飲料成分，像是銀杏、牛磺酸那樣效果的粉末。

「一開始我也在想，這玩意有搞頭嗎？不過我自己嘗過之後就覺得，這個可以在不久的將來闖出些名堂。」Anderson投資了大約1萬美元開發巧克力鼻菸，「它的效果就如同能量飲料，能夠讓你保持好精神並完成接下來的工作。」

雖然巧克力鼻菸已經在美國上市，不過它尚未得到美國食品藥品監督管理局（FDA）的批准，FDA也還不確定規範該產品的標準。FDA發言人Peter Cassell表示：「在規定標準前，我們還需要更加評估商品內容、標籤、宣傳文宣與可能帶來的生理效果等其他資訊。」

約翰霍普金斯研究中心主任Andrew Lane指出，目前還缺乏有關呼吸吸入巧克力具體影響人體健康的相關數據，但人體透過呼吸接觸固體物質必然具有健康上的風險。「首先我們並不清楚有多少成分會被鼻內黏膜吸收，而且也可以想像固體物質被吸入到鼻腔中、它將會被黏在那裏，與鼻腔的分泌物混和而堵塞了呼吸道。」