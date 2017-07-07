機器人時代 披薩店的機器人服務生NOWnews今日新聞 (2017-07-07 17:30)
你對巴基斯坦的印象是什麼呢？伊斯蘭國度？傳統與保守？實際上巴基斯坦人民的日常生活也越來越新潮了，如同這間位於木爾坦（Multan）的披薩店，裡面替顧客送上熱騰騰披薩的可是最新的機器人服務生呢！
設計出機器人的工程師Osama Jafri表示，這種大約25公斤重的機器人可以向客人招呼、並且將食物送到客人的桌子上。在外觀設計上，機器人就像一位穿著長裙與圍裙的女性。另外為了避免冒犯到一些當地較為保守的顧客，他讓機器人脖子還繫上了圍巾。
這樣的機器人服務生就使用在Jafri的父親Aziz所開設的披薩店中。Aziz表示自從在店內推出機器人服務生之後，在木爾坦店內的營業額整整增加了一倍。他另外增購了三台這樣的機器人，並計畫開設新店。
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