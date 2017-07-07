HTC攜手福斯 虛擬實境導入汽車生產物流中央社 (2017-07-07 16:58)
（中央社記者潘智義台北2017年7月7日電）HTC宣布，再度攜手採用HTC Vive虛擬實境技術的汽車製造商Volkswagen集團與新創公司Innoactive，打造Volkswagen集團內部生產與物流的虛擬實境解決方案。
HTC宏達國際電子(2498)表示，透過Digital Reality Hub Group平台，為集團內跨品牌、跨地區的合作，提供理想的虛擬環境；此平台已正式於2017年7月5日、6日在德國科隆所舉辦的Digility展覽中首度亮相。
HTC指出，首款針對Volkswagen集團內部生產與物流推出的虛擬實境解決方案，藉由HTC Vive虛擬實境技術，首度讓位在德國沃爾夫斯堡的員工在虛擬世界中，跨國與位於捷克物流中心的同事們交換意見。
來自Volkswagen集團的專家們，已經開發出能應用於生產與物流的虛擬實境程式，讓與會者能在虛擬會議室中進行會議。在通過測試階段後，Volkswagen集團現在正式成為首家採用HTC Vive虛擬實境系統的汽車製造商。
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