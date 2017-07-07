記者張家豪／台北報導

甫於六月結束的台北國際光電週系列活動除了吸引近兩萬人次參與展會及研討會活動，生醫光電論壇則由胡幼圃教授主持，研討會中關於兩岸智慧城市發展議題討論也獲得各界熱烈回響，總計超過2,000人次報名參加各項研討會，同時並頒發光電跨領域合作貢獻獎，光拓彩通照明設計公司總經理孫啟能表示，用總合力探索智慧城市設計來對應人們日常生活所需，但智慧化應是改善生活而不是譁眾取寵的表現。

PIDA今年再度與台灣區車輛工業同業公會、台灣LED照明產業聯盟、台灣光學公會攜手，舉辦首屆「智慧車用光電展」，並獲裕隆集團鼎力支持，推出納智捷（Luxgen）、INFINITI、NISSAN等車款10餘輛展示，以展示台灣品牌車廠與日系車廠在智慧車輛上的配備功能，成為展場上的焦點。其他如光電大展、台灣精密光學展、太陽光電系統展、生醫專區及前瞻學術區也頗獲好評。

針對智慧城市願景規劃，駐紐約台北經文處處長徐儷文表示，台灣是今年唯一有兩市入圍智慧城市Top7的亞洲國家。ICF不僅看到台灣具備物聯網產業能量，更是引領亞太推動智慧城市學習典範，「台灣已經從一個國家，成為一個高科技的搖籃」。

研討會智慧城市講師同時推動首屆「未來居學生設計獎」的中華民國建築經營協會秘書長孫啟能以桃園市為例說明，智慧城市的規畫都需要與公部門做深入聯繫，並對應民眾生活日常所需，孫啟能認為，智慧是為了改善生活，必須要做到淡化「自我產品」，他表示，再多麼高的科技，不適合人的設計終是過眼雲煙，整體智慧設計才會完整。

孫啟能表示，假設一個「城市」規模的智慧設計，建築、醫療、交通、農業、教育、政府、節能、防災、商業、安全、觀光、家居等分散地委託給各個設計師，即使單一成果來看是個好設整合建築產業的核心價值。但全盤來看卻沒有一體性而顯得零散，因此整合是必要且必須的。他強調，從智慧城市規劃到未來居的構想，就不難體認未來居的三大主軸，智慧化、全齡化跟環境變化。

至於未來居的構想落實，孫啟能認為，台灣整體房地產行情漸漸回歸基本，綠建築與環保建材也已是基本配備，在資訊對等的時代，唯有最適人居的住宅設計才是根本，他強調，透過中華民國建築經營協會這次舉辦的「未來居學設計獎」向下扎根的理念，才能漸進的整合建築產業並落實智慧城市的核心價值。