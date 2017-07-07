（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市政府辦理「智慧營運中心」設計招標，規定國內建築師投標時須另覓國外建築師，遭外界批評。市府回應，目的是改善過往國際競圖多以國際建築師主導，保障國內團隊的收益。



台中市都市發展局表示，招標案結合數位文化中心、文創產業進駐空間、產業4.0中心、台中智慧營運中心（IOC）、環境監測中心（EMC）、景觀餐廳、景觀平台及智慧化地下停車等空間，是功能多元的複合建築體，預計興建樓地板面積達8萬9800平方公尺，樓高預計200公尺。



國內類似的工程及規模案件有限，台中市府希望導入國內具有豐富經驗的建築團隊，也希望加入國際規劃理念，案件設計監造單位，要具有與此案類似的建築經驗，並擁有工程規模相當執行能力，因此辦理國際競圖。



但招標案規定「國內建築師參與投標時，必須另覓國外建築師作為分包廠商，且國外建築師主辦項目占契約金額比例累積不得低於35%」，引發國內建築師投書媒體批評採購規定喪權辱國、羞辱台灣建築師。



台中市都發局回應，標案規定須由國內建築師為代表廠商，主導設計及監造工作，國外建築師僅得作為共同投標廠商，不得單獨投標，但也要求國外建築師參與比例須達35%，改善過去國際競圖多以國際建築師主導而產生的弊病。



都發局解釋，市府盼引進國際規劃理念，因此希望國外廠商參與度可達35%，但不限制是在規劃、設計或是監造階段，可由得標的國內建築師，依外國建築師專業領域決定合作內容，事實上國內建築師仍可獲取至少50%以上服務費。1060707