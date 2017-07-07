（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）民國105年12月開工的新竹市高峰路110巷道路工程，目前已近完工，新竹市長林智堅今天前往視察表示，預計7月底通車，將改善竹科園區交通壅塞情況。



林智堅表示，明湖路243巷是進入園區的交通動脈之一，因路幅狹小、替代道路不足，過去連接高峰路的瓶頸路段，尖峰時間常出現嚴重交通壅塞，去年投入經費，打通高峰路110巷，新闢道路連接明湖路243巷，作為市區進入園區的替代道路。



林智堅說，高峰路110巷通車後，將連接起明湖路、高峰路2條交通動脈，未來用路人不必再繞行到食品路口，不僅節省通勤時間，更有效分流尖峰時間車潮，紓解長期交通問題。



林智堅指出，為解決長期困擾民眾的交通瓶頸，105年已將高峰路、大學路拓寬，不僅讓道路更順暢，也改善過去因路幅狹小導致事故頻傳的道路安全問題；而近日正進行封路測試的寶山路調撥車道，也將舒緩市民與竹科人的塞車困擾。



新竹市政府工務處表示，新闢道路連接高峰路與明湖路，將減輕2條進入竹科園區的關鍵道路的交通負擔，提供民眾通勤道路的新選擇，同時更帶動地方繁榮，健全周邊道路之交通網路及防救災機能，提升市民生活品質。1060707