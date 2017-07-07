來源：國投安信期貨

糖價大跌，重生皆嘆。筆者廣開慧眼，盡攬糖業眾生相。

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國內糖廠：廣西集團挺價，停報較多，因庫存薄弱存看漲心態。不過由於盤面大跌下游觀望情緒重，採購清淡，各糖廠也跟盤小幅下調，基差在近半個月拉大至450。也有少數集團通過低價實現較大幅度走貨，部分倉單也開始陸續有人接手。截至6月底，國內工業庫存325萬噸，屬於近10年同期的中位水平。目前廣西產區庫存較低，但云南與廣東的銷售壓力較大。要麼價格，要麼時間，至少取其一，才能擺脫主產區的庫存困局。如果廣西不主動調價的話，7月的市場將被雲南和廣東搶走。

加工糖廠：新增庫存或待售庫存集中在營口與曹妃甸，山東兩大加工糖廠早已停工多時（據說部分人員已轉至內蒙），待售多以倉單形式存在（或早售予大貿易商），加工費詢價下調，四處尋找貨源。有消息稱福建南*加工糖廠有10萬噸泰國糖在近期到港。據說以配額為主。目前國內仍有部分配額未被使用，但總規模不大。許可證方面，6月份未發放，還有40萬噸將在年底前按月完成分配，不過7月還未傳出分配細節，政策端的態度較難猜測，是否因糖價下跌而再次卡緊許可證不是沒有可能。

貿易商：既有庫存虧損100-150元，存悲觀和恐慌心態。部分貿易商處於觀望狀態或去庫存狀態，還有部分貿易商處理當期庫存，進行遠期盤面置換，並在9月合約布局虛擬庫存。

走私：政府管制近一個月逐步趨緊，走貨量減少，江浙作為走私的重災區，最新的反饋是走私消停不少，報價較當地仍有300元左右優勢，餅乾企業仍獨愛走私。

政府：據說財政部、發改委、農業部形成兩派，財政部執意要拋，發改委與農業部堅決反對拋。6月初，市場曾傳聞7、8月份會拋儲，不過當時糖價堅挺，且市場對三季度行情樂觀。糖價大跌后連傳聞都沒有了。

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國際糖價帶動遠期糖價下跌，由於遠期貼水加大，庫存難向遠期轉移，而貿易商對於當期價格產生悲觀也放棄建立庫存，這時只有通過價格下跌才能消耗當期的庫存壓力。不過較為理想的是，國際糖價下跌較難通過貿易流向國內搬運庫存---前提是走私管控。所以盤面的下跌是情緒和預期，但這種預期在實際中較難實現。

非通用倉單后，我們認為國內的倉單物權所屬基本分為國內糖廠、精鍊糖廠、大貿易商。其中大貿易商（或者很多糖廠自身就是貿易商，如中*）充當很重要的一部分，考慮分析的便利性，我們將其視為糖廠庫存。

我們根據倉單位置及品牌推斷，倉單部分中精鍊糖廠的庫存大概為20萬噸，結合天下糧倉對於加工糖廠自有庫存10萬噸的預估，目前國內加工糖廠的庫存約為30-40萬噸（這裏加上了未被統計的原糖庫存）。也就是說，國內各糖廠截至6月底合計的庫存大概在360萬噸，去年同期我們跟蹤的數據為370萬噸。

除了國內的既有供應，8、9月份到底緊與松則完全取決於進口糖的規模，2016年8、9月份進口糖86萬噸，進保稅區近30萬噸，古巴糖10萬噸，實際供應只有46萬噸，不過同期的走私30-40萬噸，進口供應合計達到80萬噸。至於2017年的情況，我們傾向於進口的規模還將繼續收窄，主要由於配額剩餘量的不足、許可證的限制、海外發運的預判以及走私的打壓。粗略估計8、9月份的進口合計供應在60萬噸左右（包括走私）。

進口始終以低量湧入，價格上漲的核心驅動就是主產區的庫存壓力。糖廠始終挺價不賣，市場壓力就不會釋放，去庫存的時間就會加長，關鍵看7月份的銷售如何，若7月通過價格調節（降至6300-6400）有效的降低了庫存，比如完成100-120萬噸的銷售，那麼8、9月份的行情就非常值得期待。

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以下四點是未來市場向上推進的四大基本面要點：

1、7月份糖廠主動順應市場壓力，降價刺激消費，降低7月份的結轉。

2、政府繼續對許可證進行限制，且不補發6、7承諾的12萬噸。

3、國儲按兵不動或拋售出現在9月下旬。

4、走私繼續高壓。

若全部實現，現貨價格至少有400-500點的上漲，期貨就有千點以上的行情。

若實現2-3個，現貨價格至少有200-300點的上漲，期貨就有七八百點的機會。