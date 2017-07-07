證監會：創業投資基金明確享受稅務優惠政策北京新浪網 (2017-07-07 16:30)
新浪財經訊 7月7日消息，證監會新聞發言人高莉表示，證監會將對創業投資基金運行情況、投資情況進行抽查；將為創業投資基金政策落實做好銜接。創業投資基金明確享受稅務優惠政策。支持創業投資良好發展，繼續完善創業投資基金差別化管理。
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