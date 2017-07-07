歐洲中小企業落戶中國西部有了「孵化器」北京新浪網 (2017-07-07 16:31)
新華社成都７月７日電（記者童方、許茹）近日，法國索菲亞科技園ＣＥＯ菲利普·馬里亞尼以及來自西班牙、德國等國科技園的代表一行人來到成都天府新城核心區，參觀了一座高１９２米的弧形大樓，它就是歐洲中小企業落戶中國西部「孵化器」的主體建築。
這個「孵化器」被定名為「中國－歐洲中心」，地處天府新城核心區，總建築面積約２１萬平方米，總投資約３０億元，預計將於２０１８年上半年全面投入運營。
據了解，「中國－歐洲中心」內設歐洲商品貿易展示交易中心、中歐技術交易中心、歐洲中小企業孵化中心、歐洲企業總部基地中心、歐洲國際經濟發展促進機構辦事中心和一站式服務平台，６大功能區，以及劇院、國際藝術展覽、歐洽會永久會場、中歐企業家聯合會、國際酒店公寓等綜合配套服務區。目前該中心的部分功能已啟動，許多來過的歐洲官員和企業代表認為，這是歐洲中心企業在中國的一個「家」。
在成都，歐洲中小企業不僅有了一個「高大上」的「新家」，還有可以提供政策諮詢、法律顧問、知識產權、企業資料庫、辦公室、語言等全方位服務的歐盟項目創新中心。
「我們是一個幫助歐洲中小企業在中國西部順利實現『著陸』的機構，努力發揮好歐洲中小企業進入中國西部的『第一站』功能。」歐盟項目創新中心（成都）總裁代伊伶說。
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