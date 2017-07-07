今天油價不調了！國內油價迎年內第三次擱淺！北京新浪網 (2017-07-07 16:31)
【今天油價不調了！國內油價迎年內第三次擱淺！】根據「十個工作日一調」的原則，新一輪成品油調價窗口將於今天24時開啟。央視財經記者剛剛從國家發改委獲悉，由於美國原油產量下降、熱帶風暴等因素影響，國際油價小幅上漲，國內油價調價幅度不足50元/噸，無法滿足上調條件，因此本輪油價調價擱淺。這是國內油價年內第三次擱淺。（記者 平凡、張婷敏）（據央視財經官方微博）
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