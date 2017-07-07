？？？？新華網上海7月7日電（鄭偉） 人工智慧（AI）的洪流來得有些快有些猛，突然間各行各業就開啟了人工智慧改變世界的論調。李開復曾表示，未來十年出現「獨角獸」最多的是人工智慧企業。

？？？？2017年7月6日，中國國際機器人展覽會在上海舉辦。以「慧聚創享」為主題的人工智慧暨機器人創新生態峰會同期舉行。來自人工智慧、機器人產業、學術界的合作夥伴代表在峰會上探討了人工智慧時代中國機器人產業發展的機遇和挑戰，共同展望了人工智慧時代機器人產業發展願景。

？？？？會上，國際數據公司（IDC）與中國信息通信研究院共同發佈了《人工智慧時代的機器人3.0新生態》白皮書，白皮書全面解析機器人產業動態和趨勢、中國機器人產業機遇與挑戰。其具體研究了由英特爾聯合產業合作夥伴搭建的「機器人創新生態」的探索。

？？？？真正的人工智慧或依舊難覓

？？？？目前來看，人工智慧與機器人的聯繫最為密切，機器人的一切活動都需要大量的數據計算與模型架構。一定程度上，人工智慧正逐步滲透到生活的方方面面，而機器人在服務人類社會時會將人工智慧的所有設想全面實現。

？？？？日前，世界各大科技企業紛紛將重點轉向人工智慧領域，國內廠商百度視人工智慧為其轉型以及突破的技術，並將大權交由陸奇直接管理。阿里於日前在北京發佈首款人工智慧音箱，具有十八般武藝的音箱功能齊全，通過阿里的數據計算與內容融合更多方便人群使用的功能，同時其產品誕生也代表阿里對語音交互的重視，其正試圖搶佔物聯網入口，而物聯網連接也是人工智慧實現的基礎。國內的廠商紛紛跟隨歐美大型科技企業的腳步進行著產業升級及新業務新技術的拓展，而人工智慧的大旗樹立多年，下一步又該如何邁進？

？？？？英特爾中國研究院院長宋繼強在會上表示，人工智慧是英特爾在數據洪流趨勢背景下確定下來的戰略重點之一。作為人工智慧領域技術創新的引領者之一，英特爾目前能夠提供端到端架構和技術。英特爾將利用其在人工智慧領域的技術優勢，為機器人產業創新注入新的動力來推動人工智慧的方向確定。

？？？？正如英特爾CEO科再奇所說，智能、互聯的物和機器設備產生的海量數據，將成為未來企業創新和增長的驅動因素。而目前藉助雲和數據中心、物聯網、存儲、FPGA以及5G構成的增長的良性循環。驅動雲計算，通過端到端的技術和產品，以及廣泛開放的生態合作可以推動人工智慧的有序發展。

？？？？人工智慧技術落實到不同行業

？？？？人工智慧其實一定程度上已經落實到不同的行業，醫療已經率先引入了人工智慧部分技術來幫助醫生進行醫療探查。3月29日，英特爾與阿里雲、零氪科技聯合宣布啟動天池醫療人工智慧大賽，大賽第一季將向早期肺癌診斷髮起挑戰，在對醫療的支持上已經有了實際效果。

？？？？機器人將通過不同的形態實現人工智慧的終端化發展，去年7月，英特爾中國總裁楊旭和科通芯城CEO兼硬蛋科技創始人康敬偉曾共同表示，雙方將聯合產業夥伴從技術創新、市場加速、專業運營三個方面全力打造開放的機器人創新生態。硬蛋科技CMO劉宏蛟在今年創新生態峰會上也表示，機器人的AI轉化將會繼續不遺餘力的進行下去，並聯合行業頂尖專家、創新團隊領一起推動人工智慧產業的發展，共同打造資源共享下的機器人生態閉環。

？？？？從目前人工智慧的環境來看，趨向利好。企業的下一步計劃都在緊靠甚至向人工智慧方向轉移。這在一定程度上會加速人工智慧的具體實現，而現在的設想以及討論或者會在2020年5G網路規模化及商業化前後實現。

？？？？人工智慧的未來值得期待

？？？？英特爾中國戰略合作部總經理李德勝表示，人工智慧環境下的機器人還沒有一個固定的形狀，人工智慧涉及的領域廣，英特爾提供端到端的計算平台以及數據處理的技術等以此來建立新業態下的人工智慧生態環境，而人工智慧領域必須共同推進，共同合作，共同創新發展，才能形成良好的人工智慧技術提升。

？？？？人工智慧爆發有臨界點，而主要方面在於計算能力、數據以及深度學習演算法的集體發展。作為基礎后將會有更多的企業為此入局，在這些已經有成熟模型的情況下能夠便捷實現人工智慧構想，而人工智慧在未來將大面積的服務商業及企業級業務，提升商業層面的效率。而目前的人工智慧產品的淡入還處於初級終端實現階段。

？？？？英特爾中國研究院院長宋繼強在針對人工智慧未來發展以及安全性建設上表示，人工智慧需要監管以及規範，執行同一套標準將更有利人工智慧市場監管。這樣人工智慧會達到前所未有的倫理建設及法規建設的高度。而這需要整個社會、政府等來推動實現。

？？？？而目前普遍實現的應用如零售、互聯網電子商務、金融以及平安城市項目等都體現了人工智慧在其中發揮的作用。5G的到來將成為人工智慧發展的催化劑，將大大提升人工智慧技術的演進，同時實現目前提出的願景。

？？？？人工智慧的繁榮或將成為「幸福的煩惱」，目前在實現途中的產品比比皆是，而沒有一款產品能夠清晰講述出其與人工智慧之間的本質關係。也許人工智慧的風口依舊沒有到來，只是目前預見人工智慧爆發的人群正在利用「小馬扎佔座」的方式待人工智慧窗口真正爆發時沖在前列。而人工智慧真正的爆發何時到來，到來后的改變又將如何？著實期待。