新華社拉姆安拉７月７日電（國際觀察）分治十年 巴勒斯坦和解路難行

新華社記者趙悅 楊媛媛

巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞日前在加沙呼籲儘快成立民族團結政府，並舉行大選。這是哈尼亞今年５月６日當選哈馬斯政治局領導人後首次發表公開講話。

然而，巴勒斯坦政治分析人士哈尼·馬斯里在接受新華社記者採訪時說，最新跡象表明，困擾巴勒斯坦長達１０年之久的政治分裂局面在短期內恐難出現轉機，巴勒斯坦內部和解之路前景渺茫。

２００７年，巴勒斯坦總統阿巴斯領導的巴民族解放運動（法塔赫）與伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）爆發衝突。哈馬斯通過武力從法塔赫手中奪取加沙地帶的控制權，法塔赫實際控制約旦河西岸地區，巴勒斯坦由此陷入兩派分治，對立狀態持續至今。

最近幾日，法塔赫與哈馬斯領導人分別發表講話，闡述對實現民族和解的看法。此舉得到解放巴勒斯坦人民陣線（人陣）等大多數政治派別積極評價。然而，巴勒斯坦多數政治分析人士認為，巴最大兩派的言辭與實際做法並不相符，分裂狀態有加劇之勢。

哈尼亞５日在首次公開講話中說，巴勒斯坦各政治派別應為結束分裂達成一個明確、具體的政治綱領，儘快組建民族團結政府，履行為約旦河西岸和加沙地帶民眾提供服務的職責。

馬斯里認為，哈尼亞的講話未包含任何有關緩解兩派緊張關係的具體措施。比如，哈馬斯若同意解散目前在加沙地帶實際掌握管理權的「行政委員會」，表現出與法塔赫合作的誠意，政治和解或有機會取得突破性進展，但遺憾的是哈馬斯在這方面並未傳遞出任何積極信號。

法塔赫新聞辦公室負責人馬尼爾·扎胡布說，哈尼亞的講話不過是喊口號，意在博取巴政治派別與民眾同情心，缺乏有效的實質行動，是哈馬斯發佈的最新「謊言」。

自２００７年接管加沙地帶后，哈馬斯經過１０年「經營」全面建立了自己的政治和安全等體系，取得了對加沙地帶的絕對控制權。

與此同時，法塔赫在加沙的勢力基本萎縮殆盡，但仍然通過一些手段對這一地區施加影響。阿巴斯領導的巴勒斯坦民族權力機構今年５月表示，將減少為以色列向加沙地帶供電支付費用。隨後，以色列方面決定減少對加沙地帶的電力供應，將加沙地帶的供電時間由每天６小時縮短為２至４小時。

巴勒斯坦專家認為，兩派採取的措施均不利於巴內部團結，或導致政治分裂進一步加劇。位於約旦河西岸拉姆安拉的民主研究院院長喬治·朱克曼告訴記者，法塔赫與哈馬斯近來不斷惡化的關係表明，巴內部矛盾正在激化，彌合分歧的難度日益加大。

朱克曼說，政治分裂導致巴勒斯坦出現兩個政治機構各自為政、分治加沙和約旦河西岸的現實。造成這種狀況的原因並非出於巴勒斯坦人的真正意願，與巴以和平進程一再遭擱置也有關聯。

朱克曼認為，對於巴以未來，法塔赫主張談判，而哈馬斯則呼籲抵抗。事實上，雙方都沒有達到預期目的，這令巴勒斯坦民眾感到迷茫。巴勒斯坦人不知道該支持哪一方，也不知道哪一派能帶領他們找到和解之路。

此外，法塔赫與哈馬斯為在博弈中勝出，不斷尋求外部勢力支持。而在埃及、卡達、沙特、土耳其等地區勢力和美國等國際勢力介入之下，巴勒斯坦這兩派的決策在一定程度上要受到外部影響。因此，１０年已逝，巴勒斯坦分裂與對峙的局面仍未出現根本改觀。