中新網7月7日電 據國家質檢總局網站消息，日前，一汽轎車股份有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》的要求，向國家質檢總局備案了召回計劃，決定自2018年3月19日起，召回2008年9月18日至2016年3月31日期間生產的部分國產馬自達6汽車，共計680642輛。

本次召回範圍內車輛的副駕駛席空氣囊裝配了高田公司生產的未帶乾燥劑的硝酸銨氣體發生器。在空氣囊展開時，空氣囊的氣體發生器可能發生異常破損，導致碎片飛出，傷及車內人員，存在安全隱患。一汽轎車股份有限公司將為召回範圍內的車輛免費更換其它廠家生產的副駕駛側空氣囊氣體發生器，以消除安全隱患。

一汽轎車股份有限公司將委託一汽馬自達汽車銷售有限公司，通過經銷商以挂號信等方式向用戶發出通知，用戶可直接與就近的經銷商取得聯繫，或通過座機或手機撥打一汽馬自達汽車銷售有限公司客戶服務中心電話400-666-8080、0431-85991000進行諮詢。車主也可登錄國家質檢總局缺陷產品管理中心網站(www.dpac.gov.cn)以及關注微信公眾號(AQSIQDPAC)了解更多信息。此外也可撥打國家質檢總局缺陷產品管理中心熱線電話：010-59799616反映召回活動實施過程中的問題或提交缺陷線索。