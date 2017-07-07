山西太原，銀行工作人員正在清點貨幣。 張雲 攝

資料圖：銀行工作人員正在清點貨幣。張雲 攝

中新經緯客戶端7月7日電 據中國人民銀行數據顯示，中國6月外匯儲備30567.9億美元，中國外儲連續第五個月上升，創2014年6月來最長上升周期。

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝7月2日在《求是》撰文稱，中國外匯儲備相當充裕，能夠滿足國家經濟金融發展的需求，中國外匯儲備規模將在波動中逐步趨於穩定。

潘功勝表示，經濟金融變數從來都不是線性變化的，而是在周期中波動和發展的，外匯儲備規模變動也具有一定的周期性。雖然目前外部環境依然存在較多不確定性，但長遠來看，我國經濟金融基本面穩中向好，預計跨境資本流動將進一步向均衡收斂。(中新經緯APP)

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