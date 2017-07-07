今年6月28日，中共四川省委書記王東明、四川省省長尹力分別對省國稅系統組織收入工作和反避稅工作給予批示肯定。

王東明書記在省國稅局報送的《關於提前實現國稅收入「雙過半」目標情況的報告》上批示：全省國稅系統堅持依法治稅、開拓創新，各項收入任務提前實現「雙過半」目標，值得肯定。望再接再厲，繼續依法加強稅收征管，持續優化服務，科學涵養稅源，努力促進稅收與經濟協調穩定增長。

今年以來，四川省國稅局通過強化工作統籌協調、完善收入計劃管理、抓好收入預測工作、開展收入聯合督導和加強信息化建設等措施，有效提高組織收入主動性。同時，該局通過強化重點稅源管理、強化評估稽查等方式，牢牢把握組織收入工作主動權。

尹力省長在省國稅局報送的某反避稅案件報告上批示：這項反避稅工作很好。我省要堅持對外開放，營造透明、公平的營商環境，促進經濟健康持續發展。