中新網蘭州7月7日電 (記者 崔琳 南如卓瑪)燕窩、榴槤雪條、棕櫚油……7日，琳琅滿目的東南亞特產在「蘭洽會」馬來西亞展館內展銷，館內參觀者摩肩接踵。馬來西亞貿工部、外貿發展局等政府高層攜國內知名企業在甘肅洽談海鐵聯運、清真食品、旅遊文化等多領域合作，海上絲綢之路重要節點馬來西亞和陸上絲綢之路黃金段甘肅再次「相會」，開啟了深入合作。

馬來西亞國際貿易及工業部第二部長拿督斯里黃家泉接受中新網記者採訪時表示，馬中兩國今年簽署的『一帶一路』倡議合作意向書，為雙方民眾、企業界合資、技術轉移、投資及其他相關服務領域開拓了更多的商機。

圖為馬來西亞企業代表之間交談。 崔琳 攝

圖為馬來西亞企業代表之間交談。 崔琳 攝

本屆「蘭洽會」，由馬來西亞和尼泊爾擔任主賓國，馬國8家政府機構組織31家知名企業對接甘肅合作項目。

黃家泉說，廣西和甘肅共同推進中新(中國和新加坡)互聯互通項目南向通道建設合作，促成了馬來西亞和西北內陸省份甘肅海鐵聯運，打通了貿易渠道，甘肅不僅成為馬來西亞新的貿易夥伴，也將與其他東盟國家，包括菲律賓、泰國、印尼等國建立起更強的貿易合作關係。

「馬來西亞與中國的往來淵源遠久，鄭和曾七次下西洋，在4世紀時，就有中國的商家在馬來西亞的幾大洲進行貿易活動。」黃家泉說，目前，馬來西亞和中國建交43年之久，自2009年以來，中國已經成為馬來西亞最大的貿易夥伴，兩國貿易量達到1000億美元。

今年1至5月，馬來西亞對中國的出口額達到了207.5億美元，相比去年增長了16.6%。

圖為「蘭洽會」馬來西亞展館展銷的特產燕窩。 崔琳 攝

圖為「蘭洽會」馬來西亞展館展銷的特產燕窩。 崔琳 攝

馬來西亞對外貿易發展局總執行長莫哈末砂霖博士表示，此次馬來西亞甘肅展會將在「一帶一路」倡議的推動下，成為馬中兩國企業開啟合作的主要平台。他說，馬來西亞將藉助「蘭洽會」打入中國西部市場，尤其是甘肅、寧夏、青海等地的清真市場，合作前景廣闊。(完)