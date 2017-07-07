證監會：創新創業公司債將步入常規發行北京新浪網 (2017-07-07 16:32)
7月7日下午，證監會舉行每周例行新聞發佈會，新上任發言人高莉表示，證監會近日發佈《關於創新創業公司債券試點指導意見》。創新創業公司債將步入常規發行。創新創業債納入地方政府金融支持體系。下一步證監會將繼續推廣創新創業債試點工作。
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