7月7日，證監會新任新聞發言人高莉亮相，她曾先後在證監會市場部、債券部任職，副局級幹部，博士學歷。

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2016年8月，曾在證監會公司債券監管部任調研員的高莉發表公開講話，表示證監會正在大力推動「雙創債」，希望在債券主體結構中構建「一體兩翼」，大力推動綠色金融和創新創業。據了解，此前的兩位發言人張曉軍和鄧舸已在會內轉崗，另一位新聞發言人常德鵬也將於近期亮相。

今日證監會例會要點如下：

證監會發佈私募基金監管問答

就相關標準、流程等問題作出說明

證監會新聞發言人高莉表示，證監會將對創業投資基金運行情況、投資情況進行抽查；將為創業投資基金政策落實做好銜接。創業投資基金明確享受稅務優惠政策。支持創業投資良好發展，繼續完善創業投資基金差別化管理。

證監會發佈「雙創」公司債試點指導意見

7月7日下午，證監會舉行每周例行新聞發佈會，新上任發言人高莉表示，證監會近日發佈《關於創新創業公司債券試點指導意見》。

（更新中）