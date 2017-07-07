證監會新任新聞發言人高莉亮相北京新浪網 (2017-07-07 16:34)
7月7日，證監會新任新聞發言人高莉亮相，她曾先後在證監會市場部、債券部任職，副局級幹部，博士學歷。
2016年8月，曾在證監會公司債券監管部任調研員的高莉發表公開講話，表示證監會正在大力推動「雙創債」，希望在債券主體結構中構建「一體兩翼」，大力推動綠色金融和創新創業。據了解，此前的兩位發言人張曉軍和鄧舸已在會內轉崗，另一位新聞發言人常德鵬也將於近期亮相。
今日證監會例會要點如下：證監會發佈私募基金監管問答
就相關標準、流程等問題作出說明
證監會新聞發言人高莉表示，證監會將對創業投資基金運行情況、投資情況進行抽查；將為創業投資基金政策落實做好銜接。創業投資基金明確享受稅務優惠政策。支持創業投資良好發展，繼續完善創業投資基金差別化管理。證監會發佈「雙創」公司債試點指導意見
7月7日下午，證監會舉行每周例行新聞發佈會，新上任發言人高莉表示，證監會近日發佈《關於創新創業公司債券試點指導意見》。
（更新中）
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
台灣連鎖咖啡店進軍美國 是什麼讓老美也瘋狂？【NOWnews今日新聞】
習近平出席二十國集團領導人第十二次峰會並發表重要講話【北京新浪網】
想定居台南 在地人說___是地雷【好房網News】
研究不用充電也不用電池的手機原型機【中央社】
特朗普與普京終於見了第一面，這五個細節出人意料！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》