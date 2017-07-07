4月四大航企投訴率均上升 東航投訴量連續5個月第一北京新浪網 (2017-07-07 16:35)
新浪財經訊 7月7日消息，民航局近日發佈4月航空運輸投訴情況。其中，超5成投訴集中在航班問題上，東航的投訴數量已連續5個月排名第一。
東航連續5月居投訴量榜首
民航局數據顯示，4月投訴數量前三位的航企依次為東航、國航和南航，分別為均較3月份有所上升，而東航的投訴數量已連續5個月排名第一。
從有效投訴率來看，在本次列入統計的40家航企中，四大航投訴率排名平均位於第12-24位之間（新浪財經注：投訴率平均排名越往前，投訴率相應越高），較3月排名有所上升。
其中，國航有效投訴率0.107？，排在第12位；東航有效投訴率0.098？，排在第13位，海航有效投訴率0.056，排在第23位；南航有效投訴率0.056？，排在第24位，國航和東航有效投訴率高於0.081？的平均水平。
航班問題投訴量佔比超五成
4月份民航局共受理境內航企投訴1744件，較上月上升16.9%。其中，51.55%的投訴集中在航班問題，較上月上升了12.88個百分點。此外，按投訴類型分類，關於預訂、票務與登機的投訴達285件，佔比16.34%；對退款的投訴為205件，佔比11.75%；行李運輸差錯的投訴147件，佔比8.43%，分佈情況與上月大體相同。
另外，雲南紅土航空、多彩貴州航空、四川航空居有效投訴率前三，雲南紅土更是以1.316？高居榜首。（新浪財經李彥麗 發自北京）
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