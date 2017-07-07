新華社南京７月７日電（記者陸華東、陳剛）開辦企業３個工作日內完成、不動產登記５個工作日內完成、工業建設項目施工許可５０個工作日內完成。近日，江蘇省政府辦公廳發佈《關於全省推行「３５５０」改革的意見》，以最大限度利企便民。

據江蘇省編辦相關負責人介紹，「３５５０」涉及的三項群眾企業辦事辦證事項鏈條長、涉及部門多，且與創業創新緊密聯繫，以此為改革抓手可有效拉動整個行政審批制度改革提速。

開辦企業方面，《意見》明確，新設立企業辦理營業執照、刻制公章、開設銀行賬戶、辦理涉稅事項３個工作日內完成。為實現這一目標，《意見》還詳細列舉了探索企業名稱登記改革、深化「互聯網＋登記服務」、推廣在線刻制公章、實行在線申領發票、實行銀行電子開戶等５方面優化流程舉措。

不動產登記方面，《意見》要求，推行不動產登記「一窗受理、集成服務」，增設不動產登記「四全」服務網點，壓縮不動產登記辦理時限，儘快實現不動產登記５個工作日內辦結。《意見》還規定，今年９月底前，不動產登記「一窗受理、集成服務」需要的信息應全面實現互聯互通、部門共享。

針對工業建設項目審批過程時間長、蓋章多、收費多、中介多、材料多的「一長四多」問題，《意見》要求，通過整合優化辦理流程，落實多評合一、多圖聯審、並聯審批等改革措施，實現工業建設項目５０個工作日內獲得施工許可證。

為促進改革目標在各地各部門的有效落實，文件還附有流程圖，哪些項目可以在線辦、需要哪些材料和環節、哪些信息必須共享等均可以看得清清楚楚。