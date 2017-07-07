新浪財經訊 7月7日消息，證監會新聞發言人高莉7日表示，證監會發佈修訂后的發行審核委員會辦法，自發佈之日起實施。

高莉指出，主要包括十方面內容，一是增加保護投資者合法權益的宗旨；二是強化發審委選聘工作，設立遴選委員會；三是增加對發行審核工作進行監察的審核安排；四是完善限制發審委委員買賣股票制度；五是將主板發審委、創業板發審委合併；六是考慮增加專職委員人數，委員數量由60名增加到66名；七是減少委員任職期限，由此前最高連任三屆改為兩屆；八是完善發審委委員任職條件；九是明確推薦委員單位責任；十是增加對違法違規委員公開譴責的方式。

高莉表示，新的發審委辦法發佈后，將按照新辦法遴選新的發審委委員，現有發審委工作到新的發審委成立為止。