證監會發佈創新創業公司債試點指導意見北京新浪網 (2017-07-07 16:36)
中證網訊（記者 徐昭）中國證監會新任新聞發言人高莉７日表示，證監會近日發佈關於開展創新創業公司債券試點指導意見。
此前，在今年４月份，證監會就《中國證監會關於開展創新創業公司債券試點的指導意見（徵求意見稿）》公開徵求意見。「雙創債」發行主體範圍包括創新創業公司、募集資金專項投資於創新創業公司的公司制創業投資基金和創業投資企業。
根據《指導意見》，試點初期，重點支持兩類公司發行創新創業公司債，包括註冊或主要經營地在國家「雙創」示範基地、全面創新改革試驗區域、國家綜合配套改革試驗區、國家高新技術產業園區和國家自主創新示範區等創新創業資源集聚區域內的公司；已納入全國中小企業股份轉讓系統（新三板）創新層的掛牌公司。債券承銷機構需要依據相關規範性文件進行審慎篩查，就發行人是否具有創新創業特徵發表明確意見。
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