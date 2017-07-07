《湖說》第二季7月4日在優酷、新浪、搜狐等視頻網站同時開播，第一期講述著名企業家巨人網路集團董事長、湖畔大學校董史玉柱的故事——《史玉柱的敗與思》上集，節目一上線就得到了廣大網友的熱議。

史玉柱歷經商海沉浮屹立不倒，從少年得志到負債2.5億的中國「首窮」，最終又憑藉「腦白金」和「征途」重新崛起，堪稱中國商界的傳奇。本期《湖說》通過獨家專訪史玉柱，講述他從1989年創業至今經歷的人生起伏，讓觀眾看到史玉柱的自我剖析以及巨人的成功崛起。？

第一期節目中，在湖畔大學的課堂上，談到之前的巨人公司，史玉柱毫不掩飾的用了「必然倒台」這樣犀利的詞語，並且從個人性格、公司管理、公司戰略等多個層面進行了深刻的自我剖析，給在座的學員以啟迪。在談到公司的多元化，史玉柱指出，企業每多一元，公司就增加一分風險。同時他還表達了自己的觀點，即創業初期的公司是不適合講生態的，企業必須在一個行業已經擁有很大的市場佔有率之後再談生態。？

在回顧珠海巨人多元化階段的廣告策略時，史玉柱對當時的評價是「脫離廣告本質」，廣告沒有告訴消費者產品能帶來什麼，而是為企業整體形象去做了宣傳。提到這一段經歷時，史玉柱說「現在看來覺得當時太可笑」。？

與此同時，在訪談中史玉柱講述了在公司處於危機時期，面臨的無助局面和內心所遭受的煎熬。最終在攀登珠峰時命懸一線的難忘經歷，讓他得以實現大徹大悟的成長。？

在經歷了一系列的失敗之後，史玉柱清醒的認識到是自己頭腦發熱、對困難估計得過低才導致最後的失敗。深刻的自我反思是史玉柱得以重振旗鼓的關鍵，就像他所說的「人在最低谷的時候，這種反思要相對深刻的多。在成功的時候總結的經驗，往往是扭曲的。」

《湖說》作為一檔企業家訪談紀實類節目，通過與企業家之間的獨家對話呈現全新角度的創業故事，以傳承企業家精神的獨特文化內核在創業分享類電視節目中獨樹一幟。《湖說》從去年開播就反響強烈，在主流社交媒體及創投圈內收穫頗多好評。今年正式推出第二季，繼續邀請更多企業家講述他們的創業背後的心路歷程以及收穫的人生和管理哲學，給創業者以啟迪，幫助他們少走彎路。

「一個企業遇到困難能不能爬起來主要靠自己。」7月11日，《史玉柱的敗與思》下集上線，揭曉巨人崛起背後的故事。據了解，《湖說》欄目每雙周二在優酷、新浪、搜狐等視頻平台同步更新，並在喜馬拉雅FM上線音頻，真實再現更多企業家的非凡歷程。