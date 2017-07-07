社會工作越來越忙碌，許多人會在空檔間，看一下影片輕鬆一下，再回到工作或通勤，也讓Youtube影片越來越短趨勢，許多創作者會將時間控制在10分鐘內，如果時間太長，有可能流失訂閱，刊登廣告影片，時間展現則更嚴苛。

日前2017行動影音廣告趨勢論壇，comScore北亞區董事總經理黃欣宇當時提到，短時間影片接受度越來越高，特別在年輕族群，雖然播放時間短，卻能增加點閱次數，但是如何在瞬間讓觀眾感到興趣，就是創作者該特別思考課題。

許多Youtube創作者，每則影片大約5至10分鐘，如果時間太長，可能分集上傳，讓故事能夠延伸感，滿足觀眾在短時間觀看需求，同時能增加點閱次數，廣告商效益同時增加，影片播放次數提高，當然廣告播映量提升。

但是不同電視廣告，觀眾必須看完才能繼續看節目，Youtube允許觀眾能在5秒後按下關閉，換句話說，如果廣告無法在5秒內讓觀眾認同，等同浪費機會，最嚴重恐怕導致反感，因此廣告製作必須更精緻。