近年來，極端氣候現象頻傳，世界各地飽受淹水、缺水之苦，這樣的情形也在臺灣發生。中研院學者研究指出，未來臺灣將面臨地面氣溫增加、旱澇風險攀升這兩個困境，也由於氣候變遷的影響，將來臺灣的中南部春、冬將更缺雨，旱災則會更為嚴重且頻繁。

根據農田水利會的統計，臺灣一年的總雨量為905億立方公尺，扣除掉年蒸發量220億立方公尺、流入海水510億立方公尺等原因，我國一年的可用水量只剩195億立方公尺，等同約有80%的水量是無法使用。

雨量分配不均、水庫淤積嚴重、供水管線漏水率高等問題，更是水資源缺乏的主因。臺灣的水資源，一年流失近182座翡翠水庫的水量，這樣的情形，更凸顯出我國水資源的珍貴，也顯現加速健全我國水環境基礎建設的急迫性。

就臺灣水庫的使用情形觀之，目前我國的水庫共有95座，每年的供水量約有40億噸，約有七成的自來水是由水庫所供應。但問題在於，現今主要供水的水庫，都是完工20至60年，水庫容淤積的問題越來越嚴重，防洪、蓄水的功能性也逐年遞減。在現有水庫無法擴增的情形之下，就應該讓既有的水庫延長使用年限，並增加其使用效益，這就要強化水庫集水區的水土保持。

前瞻基礎建設水環境部分，共分為「水與發展」、「水與安全」與「水與環境」等三個層面，其中在「水與發展」的計畫下，列出多項加強水庫防淤、防洪的建設，就是為了減少臺灣枯旱缺水發生機率，與淤積嚴重情形;再者，雖然自2006年起，中央政府就有推動易淹水地區水患治理計畫，但目前仍有292平方公里尚待整治，為了加速改善這些易淹水地區，並應付氣候變遷下，急降雨超過現行排水保護所導致各地淹水頻傳的困境，「水與安全」的部分也規畫了改善易淹水地區、區域排水、海堤改善等項目，無非就是希望保障國人的安全，讓水患的整治更具成效。

縱使臺灣四面環海，但水資源分布不均的問題仍相當嚴重，因此加速基礎建設的完善，刻不容緩。攸關民生福祉的建設，在立法院在朝野政黨各讓一步，接下來預算通過後，才是考驗蔡政府施政能力的開始。