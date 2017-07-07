（中央社記者葉素萍台北7日電）總統蔡英文今天頒獎給2017總統教育獎得主，她說，「你們也鼓勵我，要繼續為了堅持的理想來努力。特別是，要為了像各位同學一樣的年輕世代，盡最大的力氣來努力」。



蔡總統今天出席2017總統教育獎頒獎典禮，親自頒獎給56位得主。



蔡總統致詞指出，總統教育獎的主角，就是在座各位了不起的同學。面對人生中的課題，獲獎同學繳出最好的成績，也成為其他人學習的對象。



她說，人生當中，每個人都會遇到各式各樣的挑戰。各位獲獎同學的挑戰，在難度上，顯然是更高更大。但是，大家不怕困難，用最大的努力，來突破有形無形的身心或環境限制，不但改變了自己的生活，也把勇氣傳播給周遭的人。



蔡總統舉例，比如被稱為「屏大小巨人」的楊蕙菱同學，立志要成為音樂家，因為手掌小，從小就忍痛練琴，付出更多的時間，才讓手指可以撐到八度音。更讓她佩服的是，蕙菱在音樂天賦受到肯定、接連獲獎之餘，也積極參加公益演出，用樂觀的心幫助別人。



她說，又像是來自彰化達德商工的蕭鈺隆同學，即使媽媽和自己先後罹患癌症，家境也不是很寬裕，還是持續參與社會服務，把溫暖傳遞給有需要的長輩或病友。



蔡總統提到，還有網路上很多人都認識的「小小鼓手」呂岳駿，以及前幾天剛在「搖滾世大運」活動上演出的小小創作歌手林易，都是努力克服障礙，帶給大家最動人的音樂。



她說，這次一共有56位同學獲獎，在這裡沒辦法一一說出每一位同學的故事，但大家的表現是有目共睹。特別是今年有7位同學是第二次獲獎，大家不論在哪一個學習階段，都是持續奮戰、發光發亮。



蔡總統指出，在座的每一位同學，都透過藝術創作、體育競賽等各領域的優秀表現，來把自己對生命的熱情，分享給周遭的每一個人，「這就是台灣社會最珍貴的正面能量」。



蔡總統說，要謝謝大家，用自己動人的故事，鼓勵社會大眾，無論遭遇什麼困難，都不能也不會輕易放棄，都要堅持到底。她很開心能把總統教育獎頒給各位同學，「你們也鼓勵我，要繼續為了堅持的理想來努力。特別是，要為了像各位同學一樣的年輕世代，盡最大的力氣來努力」。



她說，要祝福各位獲獎同學以及一路陪伴的家長、老師以及教練，都能繼續懷抱著熱情，追求生命的美好。1060707