（中央社記者翟思嘉、謝佳珍台北7日電）關於國發院是否為國民黨不當黨產一案，陳情人葉頌仁今天表示，國民黨當時「比天還大，自稱是黨國」，向他的父親「硬要」這塊土地，如今希望能原地返還或賠償價金。



中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦回應說，冷飯重炒且老調重談，國民黨依法行政、尊重司法檢調的合法調查。胡文琦表示，國發院土地案，國民黨行管會主委邱大展已經再三說明相關過程及事實經過，一切合法、合理且合情。



指控國民黨「強奪民地」60多年的國家發展研究院原地主葉頌仁，去年向不當黨產委員會檢舉，今年獲黨產會允諾立案調查。葉頌仁今天接受廣播「POP搶先爆」專訪，做上述表示。



葉頌仁說，這塊爭議土地由他的曾祖父購買，種植柑橘，後被日軍徵用。國民黨來台後接收日產，佔用這塊土地，無視葉家人抗議，遲遲不付租金，其後強迫葉家人簽下買賣契約。



他說，他保留當年繳納田賦證明，證明土地為葉家所有；此外，當時國民黨尚未向內政部登記為社團法人，權利主體不成立，國民黨違法在先，又知法犯法。



他說，「國民黨當時比天還大，自稱是黨國」。雖然明知農地不能買賣及過戶登記，但還是向他的父親施壓，當父親跟母親談及此事時就說：「他們硬要」。



他也表示，從國民黨購得國發院土地的元利建設聲稱不知有土地爭議，是不正確的，他曾多次公開抗議，也曾在元利提出的地目變更公聽會上公開表示反對。1060707