嚴審退將登陸 黃偉哲：應進一步防堵網路洩密NOWnews今日新聞 (2017-07-07 16:20)
行政院會通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法草案，規定離退軍職中將以上及情報機關首長等，不得赴中參與政治活動，違者將嚴懲；對此，民進黨立委黃偉哲7日認為，這部分是照顧到國人觀感，勝於實際的機密防堵，而台灣在共諜案懲處與對岸相比較為輕微，反而讓人有可趁之機。
修正草案規定，針對離退中將以上軍職人員、敏感機關政務副首長以上、情報機關首長等，退離職15年內不得參加大陸黨政軍舉辦的政治性活動；最重支領月退休金者，將剝奪終身俸，領一次退者罰鍰最高500萬元。
黃偉哲表示，赴中的將領、前正副總統等，確實需要以高標準規範。他認為，在台灣領高額退休俸將領，去對岸附和別人主張、對中國大陸領導人、國旗致敬、行禮，這點情緒上人民會感到受傷。
黃偉哲提到，這部分只是照顧到國人觀感，勝於實際的機密防堵，現在情報洩密只需要鍵盤就可以滲透，因此對網路上洩密者應該要進一步防堵。
黃偉哲指出，台灣在共諜案處罰很輕，變相鼓勵洩密來台灣當共諜，反觀中國大陸刑責，動輒就是死刑終身監禁，這樣處罰不對等，難免會讓人認為可趁之機。
對此，國民黨總召林德福表示，行政院在兩岸人民條例上有其看法和考量，可能之前少數人和對岸互動上比較不周全，但是不能以少數人抹滅所有人，而這部分還要好好研究。
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