《冰封王座》中文logo。（圖／公關提供）

《爐石戰記》玩家的注意囉！Blizzard Entertainment 今（7）日宣布，將在八月推出《爐石戰記》全新資料片《冰封王座》，這次冒險者將前往北裂境與巫妖王交鋒，以死亡騎士的姿態重生，手握異界之力並竊奪對手生命，最終登上冰冠城塞之巔，奪下冰封王座及 135 張全新的冷酷卡牌。

《冰封王座》全新牌桌造型。（圖／公關提供）

在《冰封王座》中，玩家將襲擊巫妖王的冰凍要塞－冰冠城塞，追尋符文魔法的禁忌之力。

傳說巫妖王打算為他選中的強大鬥士灌注酷寒的亡靈精華：玩家將能透過九張全新傳說級英雄卡牌來獲取他的青睞。打出那些卡牌後，《爐石戰記》中眾人景仰的英雄將化身為受人畏懼的死亡騎士，身披覆霜鎧甲，手握扭曲力量。

巫妖王也決定賦予玩家超越死亡的新能力：生命竊取，這駭人的新能力能讓玩家在造成傷害時治療自己。

不滿足於僅效力於巫妖王的玩家，將能在免費《冰封王座》系列任務中直接挑戰他。在序章中踏入冰冠城塞、勇闖要塞的兩個分區，在與巫妖王展開史詩級對決前，先處理掉像是普崔希德教授及辛德拉茍莎等經典首領。玩家完成序章任務後將收到一張隨機的傳說死亡騎士英雄卡牌。

《爐石戰記》全新資料片《冰封王座》將帶領玩家前往北裂境與巫妖王交鋒，登上冰冠城塞之巔，奪下冰封王座。（圖／公關提供）

《冰封王座》即將登陸 Windows 及 Mac 桌上型電腦、Windows、iOS 及 Android 平板以及智慧型手機，玩家可從《爐石戰記》的競技場模式中贏得新系列卡牌包，或使用遊戲內金幣及實體貨幣購買。

即日起至《冰封王座》全新資料片正式上市前，渴望加入巫妖王行列的玩家能從任何平台上以優惠價新台幣 1,490 元預購 50 包《冰封王座》卡牌包。每個帳號僅限以優惠價預購一次，卡牌包現已於暴雪商店開放預購、遊戲內商店預購則將於近日開放。完成預購的玩家將能額外獲得由天譴領主欽賜的獨特主題卡背。

完成預購的玩家除可享優惠外，亦可獲得霜之哀傷主題卡背。（圖／公關提供）