（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）親民黨主席宋楚瑜今天在宜蘭說，前瞻計畫缺乏通盤檢討，「不能想到哪裡，就編預算到哪裡」，應該要有整體的長遠國家戰略考量。



「親民黨共識營」上午在宜蘭蘭城晶英酒店召開，宋楚瑜會前針對當前政治現況，接受媒體採訪。



針對立法院剛通過三讀的前瞻基礎建設條例。宋楚瑜說，親民黨很支持國家需要戰略性長遠的規劃，但是前瞻計畫缺乏通盤規劃檢討，「不能想到哪裡，就編預算到哪裡」、「不是只會花錢就好」，而是需要一個整體的長遠國家戰略考量。



他說，再過幾天就是解嚴30週年，過去蔣經國時代，當年的前瞻計畫就是規劃未來長遠國家的建設，不只規劃十大建設，也對未來產業設置新竹園區、資訊業，至今台灣都受益；但對於這一次前瞻計畫沒有妥善仔細規劃，他感覺有一些不足，因此親民黨在下周討論這些問題時，會提出建設性批評。



至於民進黨執政後，總統蔡英文面臨到內外的挑戰。宋楚瑜認為，民進黨當前有三個問題要注意，第一、山頭林立，大家只顧著搶利益；其次，在處理重大議題上照顧財團太多，但對於基礎民生問題顧及的比較少。第三、在沒有建立人民對新政府的信任之下，政府就不能產生威望，沒有威望就不能有強有力的領導。1060707