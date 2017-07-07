談前瞻計畫 宋楚瑜：缺通盤檢討中央社 (2017-07-07 16:02)
（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）親民黨主席宋楚瑜今天在宜蘭說，前瞻計畫缺乏通盤檢討，「不能想到哪裡，就編預算到哪裡」，應該要有整體的長遠國家戰略考量。
「親民黨共識營」上午在宜蘭蘭城晶英酒店召開，宋楚瑜會前針對當前政治現況，接受媒體採訪。
針對立法院剛通過三讀的前瞻基礎建設條例。宋楚瑜說，親民黨很支持國家需要戰略性長遠的規劃，但是前瞻計畫缺乏通盤規劃檢討，「不能想到哪裡，就編預算到哪裡」、「不是只會花錢就好」，而是需要一個整體的長遠國家戰略考量。
他說，再過幾天就是解嚴30週年，過去蔣經國時代，當年的前瞻計畫就是規劃未來長遠國家的建設，不只規劃十大建設，也對未來產業設置新竹園區、資訊業，至今台灣都受益；但對於這一次前瞻計畫沒有妥善仔細規劃，他感覺有一些不足，因此親民黨在下周討論這些問題時，會提出建設性批評。
至於民進黨執政後，總統蔡英文面臨到內外的挑戰。宋楚瑜認為，民進黨當前有三個問題要注意，第一、山頭林立，大家只顧著搶利益；其次，在處理重大議題上照顧財團太多，但對於基礎民生問題顧及的比較少。第三、在沒有建立人民對新政府的信任之下，政府就不能產生威望，沒有威望就不能有強有力的領導。1060707
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
agnes b. 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．Arseprince 中性錶 白色．數字 流行 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶 男錶 女錶．中性錶．SEIKO 中性錶．粉紅 中性錶 女錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．PROKING 中性錶 防水
- NIXON TIME TELLER 華麗時尚個性腕錶-玫瑰金/37mm
- Canon 佳能 G3000 大供墨無線複合機【上網登錄送7-11禮券$2
- GEOX - U XUNDAY 2FIT 運動鞋 牛麂皮 牛皮 彈性紡織
- RAY BAN太陽眼鏡 兒童款/黑-水銀鏡面#RJ9506S 2013R
- I-Bath 不鏽鋼配件尊爵系列-置衣+毛巾架
- 【石頭記】福貴好運幸運豆項鍊(二色選)
- 好神 紐西蘭優質草飼牛PS12盎司嫩肩牛排 16片組(336g±10%/
- Longchamp Le Pliage Neo 短把中型水餃兩用包-粉膚色
- 【GUCCI】經典LOGO兩面造型使用托特包(黑咖)
- GEOX - D ELENI F 休閒鞋 牛皮 合成皮
本報社評--司改是另一次施政災難【中央網路報】
說好一夜情 女大生反控男方撿屍性侵檢不起訴【Kairos 風向新聞】
本報透視集--恐懼+小心眼【中央網路報】
名家論壇》王時齊【NOWnews今日新聞】
重炮批前瞻 郝明義：落日條款還不改【台灣醒報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》