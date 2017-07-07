高雄訊:前瞻計畫砍半過關，粗估高雄未來四年爭取約1000多億元、自籌款約400億。市黨部主委黃柏霖表示，高雄市獲得前瞻計畫四分之一經費，高比例必然會受全國高度矚目，他呼籲陳菊市長必須「心無雜念」地執行這筆預算，如果出現政客秀政績、財團搶大餅，但子孫擔負債的「沾前不顧後」情況，那將是市民的不幸、財政的災難。



黃柏霖指出，前瞻計畫提起之初，八年8800億裡高雄就佔2000多億，是全部預算的四分之一，備受全國矚目。高雄建設因此被放大檢視，新聞媒體屢屢把高雄捷運營運不善、使用率過低、蚊子站太多等視為負面教材。前天也還有網友以高雄大眾運輸系統使用率只有9.3%，全國第十，且輸給沒捷運輕軌的台中和宜蘭為例，大力嘲諷高雄。



在被全國放大檢視情況下，黃柏霖認為陳菊處理前瞻計畫應兢兢業業，要以全體市民為念，切不可淪為政客操作、財團牟利的工具。



以七月一日在鳳山行政中心舉行，由陳菊和7位民進黨市籍立委聯合策劃的前瞻計畫說明會為例，這場說明會共有劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、邱志偉、鍾孔炤等七位，但陳其邁、林岱樺、管碧玲、趙天麟等四位有意參選高雄市長的民進黨立委卻被排除在外。黃柏霖指出，這代表陳其邁等四位綠營立委不支持高雄建設？還是代表前瞻只是陳菊拿來拉抬特定市長參選人的政策買票工具？



民進黨市長黨內競爭相當激烈，除了避免替特定人選舉造勢外，黃柏霖也呼籲陳菊要小心「財團錢沾」、「建設綁樁」等情況，不要讓自己清譽受損。這一千多億的中央經費對地方勢力極具吸引力，若出現經費錢進財團、樁腳，財團樁腳再回饋、金援特定參選人等情況，對全體市民和陳菊市長個人都不好。



黃柏霖表示，前瞻條例過關，高雄未來四年自備款達四百億，高雄市民負債再創新高已成定局。在陳菊市長無法為高雄「顧後」情況下，現在只能希望她好好運用預算，別讓前瞻成為政治和財團的「沾錢」工具。



【中央網路報】