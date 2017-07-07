（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）玉山國家公園管理處舉辦玉山柴燒特展，陶藝作品結合自然生態、動植物元素，如台灣黑熊、玉山圓柏，展期到今年12月31日。



玉山國家公園管理處今天起在水里遊客中心，辦理「陶裡陶趣」玉山柴燒特展，展出者特別精心創作玉山圓柏、台灣黑熊、動植物等柴燒陶藝作品共82件，歡迎社會大眾、學校團體參觀，展期到12月31日。



玉山國家公園管理處表示，邀請南投縣集集鎮、竹山鎮、屏東縣陶藝創作者廖志強、徐信明、楊致毅展出作品，以台灣本土生物、自然生態為主題，採用傳統柴窯燒陶，雖較耗費時間人力，但色澤渾厚且富變化，如黑熊、山羊、圓柏等動植物陶壺，極具生態意義。



玉管處表示，期盼在有限的展覽時間及空間裡，透過更寬廣視野和角度，體察身邊事物，呈現萬物息息相關、休戚與共關係，進而引起觀賞者思考與迴響，共同維護台灣這塊美麗淨土。



玉管處表示，水里遊客中心是進入玉山園區的遊客服務據點，除讓遊客瞭解旅遊資訊，駐足休憩也可欣賞陶藝之美，展覽結合陶藝藝術與生態保育，歡迎社會大眾欣賞，展期到今年12月31日。1060707