解嚴30周年 民進黨辦音樂節唱禁歌NOWnews今日新聞 (2017-07-07 15:30)
為迎解嚴30周年，民主進步黨將在下周五（14）起連續3天舉辦「解嚴30」紀念活動，今（7）日召開記者會，邀請獨立樂團勞動服務、50Hz演唱，民進黨祕書長洪耀福表示，戒嚴時期不只思想、行動、書寫被控制，連人民的歌曲都受限，因此將讓年輕樂團演唱當時的禁歌，讓兩代人用音樂對話。
洪耀福說，解除戒嚴不是靠當權者的恩賜，而是上一代台灣人共同努力的成果，當時國民黨執政者不僅控制人民的思想、行動、書寫方式，連歌曲都受限，解嚴30周年活動透過音樂元素，讓獨立樂團的年輕人演唱上一代禁歌，希望讓兩代人用音樂對話。
媒體創意中心主任楊緬因提及，解嚴至今邁入30周年，代表著台灣土地上有1/3的人，從出生開始就沒有呼吸過任何戒嚴的空氣，延續去年的「創黨30」系列活動，除了影像紀錄以外，再加入「禁歌」等音樂的元素，結合音樂節與影像展，期待跨世代透過音樂對話。
楊緬因補充，今年徵選樂團時，特別納入「能cover禁歌就加分」條件，包括知名樂團農村武裝青年、血肉果汁機、勞動服務都將登上音樂節舞台。
「解嚴30」紀念活動將於7月14日至16日，在台中文化創意產業園區登場，活動全程免費，周末兩天音樂節分設室內外2舞台，自下午1時許熱唱至晚間。
民進黨祕書長洪耀福出席「解嚴30」紀念活動記者會。（圖／翻攝自網路 , 2017.07.07）
獨立樂團50Hz主唱飛飛，演唱改編版望春風。（圖／翻攝自網路 , 2017.07.07）
獨立樂團勞動服務演唱倚出來、人權地景等歌曲。（圖／翻攝自網路 , 2017.07.07）
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