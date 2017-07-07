前立委李慶安傳出將有可能角逐台北市長的寶座。（圖／NOWnews）

國民黨主席當選人吳敦義積極布局黨內人事及2018地方選舉，外傳將前立委李慶安視為「台北市長」奇兵之一，不排除派她挑戰台北市長柯文哲；不過李慶安雖然表示目前無此打算，但名嘴蔡玉真批評，李慶安到目前還是雙重國籍，而且還繼續使用美國的社會安全卡，除非她願意放棄美國籍，不然吳敦義的「奇兵說」根本是個大笑話。

蔡玉真在臉書貼文指出，當初和李慶安有同樣狀況的人，包括郝龍斌；在2008年前總統馬英九綠卡風暴時，她在美國的友人，要調查馬英九綠卡，但也因為花了大筆費用，她就「順便」問問台灣有哪些政治人物有綠卡和雙重國籍，結果，美國移民署一張紙條，給了六個名字：李慶安、郝龍斌、賴士葆、呂國華、周錫偉、李嘉進。

蔡玉真強調，後來賴士葆、呂國華，都有說明自己放棄的過程；而郝龍斌卻從頭到尾「裝聾作啞」；李慶安，則是因為領了美國退稅，惹惱美方，才行文台北地院，證實李慶安雙重國籍。

蔡玉真說，消失了一段時間的李慶安，後來成為晶華飯店潘氏集團旗下新媒體泛太平洋集團的CEO ，「你說她會放棄美國籍嗎？除非像蔣萬安一樣，拿出407表格，否則，吳敦義的奇兵說，根本是個大笑話！」

備註：407表格，中文名稱為「美國永久居民身分放棄聲明書」，也俗稱放棄綠卡表格。

名嘴蔡玉真批評前立委李慶安，目前還是雙重國籍的身分。（圖／翻攝自蔡玉真臉書）