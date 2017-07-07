台南市長賴清德接受周玉蔻「蔻蔻早餐」電台訪問。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.07.07）

勞基法「一例一休」這月才進入檢查期，外界要求修法的呼聲不斷，台南市長賴清德今（7）天接受電台專訪時表示，一例一休應該要重新修法。

賴清德指出，當初修勞基法是出於好意，希望讓勞工能周休二日，但執行之後，大家的意見很多。主持人周玉蔻提問，「是聽到企業界惶恐的聲音嗎？」賴清德說，當然有，也透過管道反映，「這是我們的責任。」

賴清德提到，因為有很多台南市民反應一例一休窒礙難行，勞動部若可以透過行政解釋就盡快進行，但如果沒有辦法，最後就應該修法。