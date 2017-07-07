親民黨主席宋楚瑜7日出席黨內共識會議時表示，親民黨人要知道自己的責任是要幫這個國家，為台灣價值而努力。（圖／翻攝自親民黨臉書）

親民黨主席宋楚瑜今（7）日表示，親民黨並不是盲目支持民進黨或總統蔡英文、也不是反對國民黨，親民黨人要知道自己的責任是要幫這個國家，為台灣的價值而努力。

親民黨今日召開黨內共識會議，會中宋楚瑜對近日時事有感而發，針對諸如年金改革、前瞻法案審查等表達意見。

宋楚瑜提點黨團工作不只要發展前瞻性的「投資下一代」，更要特別「照顧老一代」，他也說說自己兩度和副總統陳建仁見面討論年金改革方向，他向陳建仁說明軍人保家衛國及服役年齡限制的特殊背景，所以校官級以下退休金不能亂砍，「副總統有聽進去」。

宋楚瑜說，不只是官兵，警、消、醫護救難與危勞職務族群也要給予特別照顧；並表示自己率先提出樓地板保障、天花板上限的概念也成為各界引用的制度。

去年宋楚瑜也代表台灣參加APEC會議，他開玩笑表示「總統府資政」是在出發APEC任務前總統府給予的，「我去APEC是代表我們國家，不是以親民黨主席的身份」，「我現在對外也沒在用資政這個頭銜啊！」