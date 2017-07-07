新北市長朱立倫6日才宴請國民黨立委和藍營縣市首長，又傳出他將於下週宴請擔任黨主席時的黨務主管，外界解讀朱立倫此舉是為2020年總統大選鋪路。對此，朱立倫今天(7日)受訪時否認下週要宴請黨務人員。

朱立倫宴請藍營立委和縣市首長，並達成共識日後由縣市長輪流作東，定期和國民黨立委聚會。朱倫表示，和地方首長、國民黨團定期聚會有助於政務推動。

媒體報導，朱立倫下週將邀請擔任黨主席時期的一級黨務主管餐敘，外界解讀朱立倫大動作是為了替2020年總統大選鋪路。朱立倫受訪時否認報導內容，表示下週沒有宴請黨務人員，他只是提到要找過去的同事「聚一下」，但下週沒有請黨務人員餐敘。