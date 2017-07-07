親民黨辦共識營 聚焦3議題中央廣播電台 (2017-07-07 15:35)
親民黨黨主席宋楚瑜今天(7日)率黨籍成員在宜蘭舉行「親民黨共識營」。與會的親民黨立委陳怡潔表示，共識營聚焦在「國會議題攻防」、「地方組織經營」以及「人才培育」等3大議題，陳怡潔並認為，經過共識營的討論，黨內對這些議題有更一致的團結步調。
親民黨7日舉行共識營，針對國會的「年改」、「前瞻條例」議題、地方的「組織經營」以及「青年培育」凝聚全黨共識。
親民黨立委陳怡潔表示，先前黨團呼籲行政院應對「年改3法」提出覆議，但行政院並沒有採納相關建議，因此，親民黨一定會提出自己的釋憲主張。陳怡潔說：『(原音)親民黨版的釋憲，就如同今天主席所強調的，也是我們朝野協商不斷強調的立場，就是要瘦高官、保基層，基於這樣的大方向，我們絕對會有我們自己的釋憲版本。』
至於在「前瞻條例」部分，陳怡潔表示，在和地方民意代表交換意見後，親民黨團在下個階段對「前瞻條例」的細節作法，會有更明確的審查主張。陳怡潔說：『(原音)少子化、食安，這些到底要怎麼做。比方說公托，公托要怎樣結合而不去影響現在的私托，讓年輕家長敢生敢養，就是說，大方向是這樣，細節怎麼操作，就是在政策跟法令上或未來要用預算杯葛或提預算等等細項，就是等我們回去後進行處理。』
除了國會議題，陳怡潔也說，「全省走透透」關心地方議題的「行動辦公室」，黨內也決定會持續進行，在青年培育計畫部分，親民黨在9月也有營隊即將開辦，陳怡潔表示，在國會法案攻防、地方組織選舉以及青年培育議題上，共識營的討論都讓親民黨有更一致的團結步調。
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