（中央社記者趙麗妍台中7日電）31歲方姓產婦懷胎36週時，突然大量出血，緊急送醫救治，發現是危急的早期胎盤剝離，急救後母女均安。



衛福部豐原醫院表示，產婦緊急送到醫院急診室後，進行相關檢查，發現方姓孕婦懷孕36週，陰道大量出血，疼痛也越來越劇烈，只要輕輕一碰肚子就喊痛，經過檢查後，確定是早期胎盤剝離。緊急手術順利產下2140公克女嬰。



方姓孕婦表示，當天早上吃完早餐就覺得肚子有點緊繃，到了下午肚子越來越緊，像宮縮的情況，且頻率越來越短，覺得自己像是要生了，到了晚上，疼痛的次數越來越多，突然間大量出血。



小兒心臟科醫師林聖哲表示，因寶寶生出來時，雖然有自主的心跳、但呼吸較為微弱，經過緊急處理後心跳慢慢恢復，如果沒有及時生出來，就可能會因缺氧時間過久，造成心跳低於60下，或是沒有心跳，缺氧時間越久，救回來的機率就會越低。



產科主任張崑敏表示，早期胎盤剝離好發於高血壓孕婦或是子癲前症、高齡、多胎等孕婦，如果孕婦受到外力撞擊也可能造成胎盤剝離，曾有孕婦在騎摩托車，因為路面不平，顛簸導致胎盤剝離的情況發生。



張崑敏指出，早期胎盤剝離非常危險，當孕婦有不正常陰道出血，合併肚子異常疼痛，或是出血像水狀時，就要提高警覺到醫院就醫。1060707