（中央社記者游凱翔台北7日電）台北市衛生局針對市售的三明治、便當、滷味等50件熟食抽檢，其中位於台北市中山區長春路上某便當店的招牌飯，經初、複抽，大腸桿菌群仍超標不符規定，將處新台幣3萬元罰鍰。



衛生局食品藥物管理處長王明理表示，為顧及外食族健康，衛生局針對市售的三明治、便當、滷味、漢堡、飯糰、輕食等50件熟食進行抽檢，但位於中山區長春路上某便當店的招牌飯，經初、複抽後仍不合格。



王明理指出，這家便當店因大腸桿菌群超標，將依違反食品安全衛生管理法處3萬元罰鍰，並輔導業者販售符合衛生標準的產品。



衛生局呼籲，餐飲業應做好衛生自主管理，操作人員在調理食品前應洗淨雙手、選用新鮮食材，生、熟食的刀具應分開，避免交叉污染；民眾也應選擇商譽良好、販售場所整潔衛生的店家。1060707